جنوب سيناء تنظم احتفالية بمناسبة 11 عاما من الانجازات والتطوير ومواجهة التحديات

جنوب سيناء - محمد حسين

نظمت محافظة جنوب سيناء، احتفالية بمناسبة مرور 11 عاما علي تولي اللواء خالد فودة محافظا لجنوب سيناء في 8 أغسطس 2011، بقاعة المجلس التنفيذي الكبرى بالديوان العام بمدينة طور سيناء، وأقيمت الاحتفالية تحت عنوان " 11 عاما من الانجازات والتطوير ومواجهة التحديات علي أرض الفيروز".

حضر الاحتفالية اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد ومستشاري المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشوري، ومشايخ وعواقل المحافظة، ورؤساء المدن ومديري إدارات الديوان العام والمديريات وموظفي الديوان العام.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن محافظة جنوب سيناء شهدت ومازالت تشهد إنجازات تاريخية لم يسبق لها مثيل منذ تولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية.

وتم استعراض عدد من الفيديوهات الوثائقية التي وثقت اهم انجازات اللواء خالد فودة بالمحافظة وجميع قطاعاتها المختلفة ومنها مجالات التربية والتعليم والإسكان وتطوير العشوائيات والطرق والموانئ والمؤتمرات والمهرجانات ومجال السياحة والصحة وخدمة المواطنين والأوقاف ودور العبادة والأمن، وكذا تم استعراض اكثر من ثلاثون مشروعا جاري العمل بهم فقط لمدينة شرم الشيخ.

واستعرض المحافظ الاستعدادات التي تشهدها المحافظة في تنظيم الحدث الأكبر والأهم التي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، وهو مؤتمر المناخ COP 27 ونسب تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ في اطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر قمة المناخ نوفمبر 2022، ومنها مخططات للمشروعات ونسب تنفيذها منها ممشي شرم الشيخ السياحي الذي يشمل مسار المشاة والدراجات والكافيهات ومسرح مكشوف وشلالات مائية وحوائط متدرجة وأكشاك كيدز اريا وأماكن ترفيهية والممشى السياحي يمين ويسار طريق السلام من امام دلتا بطول 6 كم، وتنفيذ محطات شحن السيارات الملاكي بالكهرباء وعددها 10 نقاط شحن، ومحطات التموين بالغاز الطبيعى والشحن بالكهرباء، ومحطات الشحن للحافلات والجراجات الخاصة بها.

واستعرض المحافظ أهمية انعقاد مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ بحضور 30 ألف مشارك و 120 رئيس دولة ومؤسسات دولية، وما يعود علي شرم الشيخ من ترويج سياحي وتوافد العديد من السائحين من مختلف دول العالم حيث ستكون شرم الشيخ محط أنظار العالم خلال فترة انعقاد المؤتمر.

وأكد المحافظ علي ضرورة عقد لقاءات توعوية سيتم عقدها لجميع الفئات المستهدفة بمختلف مستوياتها مالكي الفنادق، و مالكي المحلات، و سائقي التاكسي والسرفيس ، لافتا ان المحافظة توفر زي خاص لسائقي التاكسي والسرفيس بلغ 4000 طاقم للسائقين مع الالتزام بوضع ملصقات الهوية البصرية علي جميع المحال التجارية والكافيهات والمطاعم والمراكب، واللنشات للترويج السياحي للمدينة.

وشدد المحافظ خلال اللقاء بضرورة تضافر جميع الجهود الدولة والجهاز التنفيذي والمجتمع المدني ومالكي الفنادق والمنشآت السياحية والمحلات والمطاعم والمقيمين بشرم الشيخ كلا في مجاله لظهور المدينة بالمظهر اللائق المشرف الذي يليق بمصر عامة وشرم الشيخ خاصة.

وتم استعراض افلام تسجيلة للحضور للنماذج والمخططات والماكيتات التي سيتم تنفيذها في إطار التطوير الشامل لمنطقة السوق التجاري القديم استعدادا لاستقبال الوفود، وشدد المحافظ علي ضرورة الالتزام بتلك النماذج التي تم اعدادها عن طريق أساتذة مختصين في هذا المجال والانتهاء من جميع أعمال التطوير قبل نهاية سبتمبر استعدادا للمؤتمر

كما كرم المحافظ عددا من العاملين في القطاعات المختلفة من العاملين بالمحافظة علي جهودهم المستمرة في بناء وتنمية العمل داخل محافظة جنوب سيناء ومنحهم شهادات تقدير وهم

سامية أحمد عبد السلام الأم المثالية علي مستوي المحافظة من مدينة دهب، والحاصلة علي وسام الكمال من الطبقة الثانية من رئيس الجمهورية، وجاء المكرمون كالتالي

اللواء عصام خضر مستشار برئاسة مجلس الوزراء

اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة

اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية

المحاسب فوزي همام مستشار المحافظ للمحليات

مجدي عبد المجيد مدير عام مكتب المحافظ

المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر

مبروك الغمريني رئيس مدينة ابو رديس

عبد الناصر علي عبد العال مدير إدارة التخطيط

زيدان عبد الغفار مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي

الشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد

محمد حامد مدير الشئون القانونية

أحمد حامد مدير دار الضيافة

مؤمن عامر المستشار المالي للمحافظة

أحمد الجعلي مركز المعلومات

نسيم محمود مركز المعلومات

محمد ربيع سرور البوابة الالكترونية

أحمد محروس احمد التغيرات المكانية

رضا محمود أحمد التغيرات المكانية

وبسمة محمود محي الدين ( اتليه لهفه )

الشاذلي أبو الحسن ادم العامل المثالي سائق لودر بمجلس مدينة شرم الشيخ

عفاف عبد العزيز إبراهيم مكتب المحافظ

وحيد عبد العال قناوي مدير العلاقات العامة

ياسر إبراهيم عامر العلاقات العامة.