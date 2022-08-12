جامعة الأقصر تختتم فعاليات تدريب مشروع "مودة" لأعضاء هيئة التدريس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ختام فعاليات تدريب المدربين ضمن مشروع مودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالتعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كإحدى نتائج المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف رئيس الجامعة، لتنفيذ التكليفات الرئاسية، وبحضور جمال سيد أمين عام الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي، والمدربين، على جهودهم خلال يومي التدريب، متمنيا أن يستمر التعاون البناء والمثمر فهو الطريق الصحيح لخلق مجتمع متحضر وتحقيق أهداف الدولة المصرية، مؤكداً على تقديم وتوفير كل سبل الدعم ليجني هذا التدريب ثماره، موضحاً أهمية تدريب الكوادر الأكاديمية ليكونوا سفراء لمشروع مودة بجامعتهم، ونواة للتدريب في الكليات، فضلًا عن توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع والمحافظة على كيان الأسرة، موجهاً بتكثيف التوعية للطلاب عن مشروع مودة لرفع الوعي بمفاهيم هذا المشروع والتواصل الإيجابيّ مع الطلاب بكافة الوسائل المتاحة.

ووجه أحمد عباس منسق مبادرة تدريب طلاب الجامعات، الشكر لرئيس الجامعة، على دعمه الكبير للمشروع، والذي سيحقق بدوره المستهدف وهو تغيير أفكار الشباب المقبل على الزواج وحديثي الزواج، مؤكداً أن هؤلاء المتدربين أصبحوا معتمدين للقيام بدورهم في التوعية والتثقيف.

من جانبه أشاد الدكتور محمد والي، أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة دمنهور واستشاري التدريب بمشروع مودة، بالتفاعل الإيجابي لفريق متدربي الأقصر، والذي يعتبر من أهم سمات التدريب وكذلك المشاركة الإيجابية، والاستفادة القصوى من جوانب التدريب، موجها الشكر لرئيس الجامعة، على حسن اختيار فريق المتدربين والذين سيكونون سفراء لمشروع مودة، وتغيير ممارسات الطلاب لتصبح أكثر إيجابية.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للتدريب، استكمال عرض وشرح المحتوى العلمي للمبادرة، من الجوانب الشرعية والصحية في العلاقات الأسرية، إضافة إلى تناول الدكتور محمود عبده أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة الأقصر للجانب الصحي، من توضيح أساليب تنظيم الأسرة وفوائده، وكل ما يتعلق بالصحة الإنجابية وختان الإناث.

كما تضمن تدريب عملي للمتدربين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، لتقييم مستواهم في المبادرة وتأهيلهم كمدربين للطلاب على مبادرة مودة، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وفي نهاية فعاليات اليوم الختامي للورشة، كرم الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، المشاركين ووزع عليهم شهادات إتمام الدورة التدريبية لمدربي مشروع مودة تفعيلا لبرتوكول بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن.



تكريم المشاركين فى مشروع تدريب مودة بالأقصر



جامعة الأقصر تختتم فعاليات تدريب أعضاء هيئة التدريس



جامعة الأقصر تختتم فعاليات تدريب مشروع مودة



ختام فعاليات تدريب مشروع مودة لأعضاء هيئة التدريس