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تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

الجمعة، 12 أغسطس 2022 11:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2022
كتب ـ محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الجمعة، إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى ثانى أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق .
 
وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق أمس الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.02% فأكثر.
عدد الطلاب: 22475
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أى بنسبة 83.17% فأكثر.
عدد الطلاب: 15220
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أى بنسبة 64.51% فأكثر
عدد الطلاب: 80063
• إجمالى عدد الطلاب: 117758 
 
وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.
وأكد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 15/8/2022.
 
 

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