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تعرف على خدمة المكرسات فى الكنيسة وأبرز مهامها

الجمعة، 12 أغسطس 2022 05:00 ص
تعرف على خدمة المكرسات فى الكنيسة وأبرز مهامها المكرسات فى الكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر المكرسة عذراء متفرغة للخدمة يزيد عمرها على 25 عاماً أو أرملة غير حديثة الترمل (5 سنوات على الأقل) لا يقل سنها عن 50 عاماً غير مرتبطة بواجبات عائلية، يتم تكريس المكرسة فى إحدى درجات الشماسية الخاصة بالمرأة، وليس لها درجة كهنوتية وتقوم بخدمة قطاع المرأة والأطفال فى الكنيسة، إلى جوار بعض الأنشطة العامة مثل المشغل بفروعه المتنوعة والمطبعة والترجمة وطبع وتوزيع شرائط التسجيل بكافة أنواعها.

 

وبدأت خدمة المكرسات فى الكنيسة الأرثوذكسية عام 1965 فى إيبارشية بنى سويف بمجموعة "بنات مريم"، تحت إشراف ورعاية الأنبا أثناسيوس مطران بنى سويف والبهنسا.

 

وانتشرت هذه الخدمة في أغلب الإيبارشيات، وتكونت مراکز وبيوت المكرسات، ففى عام 1978 بدأ بيت القديسة دميانة بديرها في براری بلقاس تحت إشراف الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة وسكرتير المجمع المقدس، وفى عام 1982 بيت العذراء والشماسة فيبی، تحت إشراف نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب.

 

وعام 1985، وأمام انتشار خدمة المكرسات، قام المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا شنوده الثالث بتكليف اللجنة المجمعية للرعاية والخدمة بإعداد لائحة المكرسات في الكنيسة، وتم توزيعها على جميع الآباء المطارنة والأساقفة، لدراستها ومراجعتها وعمل التعديلات المناسبة،  وفي جلسة المجمع المقدس المنعقد يوم 23 مايو 1991، تمت مناقشة هذه اللائحة بكل بنودها وموادها. وأخيرًا وفي يوم 13 يونيو 1992 اعتمد المجمع المقدس لائحة المكرسات.

 

وعن مجالات خدمة المكرسات حاليًا فهى كثيرة ومتنوعة فنجد مکرسات بني سويف (80 مكرسة) ومناطق الخدمة التابعة لها بالقاهرة في عزبة النخل والمقطم وطرة تقوم على خدمة الحالات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مثل خدمة المسنين، والمعوقين، ذوى القصور الذهني، وكذلك خدمة الفقراء والمحتاجين، وخاصة جامعى القمامة.


الكنيسه الارثوذكسيه

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المكرسات فى الكنيسه

خدمه المكرسات فى الكنيسه



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