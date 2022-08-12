تحصين 278 ألف رأس ماشية للوقاية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه من الضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي إلتهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وقال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين، بتحصين 278 ألفا و189 رأس ماشية ما بين تحصين 140 ألفا و132 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و138 ألفا و57 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، فضلاً عن ترقيم وتسجيل 6504 رؤوس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى عقد 463 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً على المواطنين أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.



تحصين الماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية (1)