بتكلفة 57 مليون جنيه وتخدم 30 ألف مواطن.. تعرف على محطة مياه بيت علام بسوهاج

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يتم تنفيذه في محافظة سوهاج وقنا على الطريق الصحيح وبشكل مُرض لتحقيقه معظم أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن تصميم وتنفيذ نماذج ذات قيمة وتعميمها على محافظات الصعيد بما في ذلك الأهداف المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية وأداء الخدمات فضلا عن استفادة ملايين المواطنين والشركات من تحسين الوصول إلى البنية التحتية والخدمات عالية الجودة.

ومن بين تلك المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة سوهاج محطة بيت علام بمركز جرجا جنوب المحافظة والتي يتم تنفيذها بتمويل من البنك الدولى للتنمية المحلية بتكلفه 57 مليون جنيه حيث يقدم اليوم السابع أهم المعلومات حول المحطة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1 – المحطة يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر.

2 – مكان المحطة قرية بيت علام دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

3 – المحطة تبلغ طاقتها طاقتها التصميمية 75 لتر لكل ثانية.

4 – بلغت التكلفة الإجمالية 57 مليون جنيه.

5- المحطة تغذى 30 ألف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة.

6 - المشروع يضم مأخذ المياه ووحدة التنقية الرئيسية والتى تشمل الخزان الأرضي وأحواض الترسيب والترويب وعنبر الكلور والمرشحات الرملية ومبني تجفيف الحمأه ومبني توليد الكهرباء والمطرقة المائية والخط الناقل للمياه العكرة بطول 2750 متر وقطر 355 مم وخط طرد المياه بطول 50 متر وقطر 450 مم.