اليوم السابع
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انخفاض أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية ..فيديو وصور

الجمعة، 12 أغسطس 2022 01:51 م
انخفاض أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية ..فيديو وصور
المنوفية - محمد فتحى

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شهدت الأسواق  بمحافظة المنوفية إنخفاضا فى الأسعار، ورصدت كاميرا اليوم السابع خلال جولة من إحدى للاسواق  بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ57 جنيها وكيلو الرومى البلدى ب 70 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 30إلى 31جنيها، وكيلو الفراخ  البلدى الفلاحى بـ60جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها, البانية 82جنية .

وبلغ سعر الطماطم  بين 5إلى 6جنيهات مقابل 5 جنيهات في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 2إلى 3 جنيه والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات، الخيار بين 3 إلى 4جنية .

كما سجل  سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومي الصوب 2 الى 3جنيهات والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيها.

وسجلت أسعار الفاكهة التفاح من 10 إلى 15جنيه ، والموز من 10الى 12 جنيه ، الاناناس من 5 إلى 6 جنيه ، البطيخ من 5 إلى 6 جنية ، البرتقال من 5 إلى 6 جنيه ، والجوافة من 6 إلى 7 جنيه .

جانب-من-سوق-الخضار
جانب-من-سوق-الخضار

 

سوق-الخضار
سوق-الخضار

 

سوق-الخضار-بالمنوفية
سوق-الخضار-بالمنوفية

 

 


محافظة المنوفية

اسواق

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أسعار الخضروات



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