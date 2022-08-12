انخفاض أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية ..فيديو وصور

شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية إنخفاضا فى الأسعار، ورصدت كاميرا اليوم السابع خلال جولة من إحدى للاسواق بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ57 جنيها وكيلو الرومى البلدى ب 70 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 30إلى 31جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ60جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها, البانية 82جنية .





وبلغ سعر الطماطم بين 5إلى 6جنيهات مقابل 5 جنيهات في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 5 إلى 6 جنيهات، والبصل 2إلى 3 جنيه والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات، الخيار بين 3 إلى 4جنية .

كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومي الصوب 2 الى 3جنيهات والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيها.