اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:37 م
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القبض على 5 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار في سوهاج

الجمعة، 12 أغسطس 2022 01:59 م
القبض على 5 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار في سوهاج المتهمون عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت إدارة البحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، وذلك عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بنطاق محافظتى "الغربية – سوهاج")، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في التنقيب عن الآثار، حيث قاموا بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، حيث قاموا بعمل حفرة كبيرة (بعمق 9 متر) بمحل الواقعة، للبحث عن مقبرة أثرية أسفلها.

 

كما تم ضبط الأدوات المُستخدمه فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


التنقيب عن الأثار

شرطة الأثار

أدوات الحفر

محافظة سوهاج



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