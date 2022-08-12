القبض على 5 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار في سوهاج

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت إدارة البحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، وذلك عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بنطاق محافظتى "الغربية – سوهاج")، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في التنقيب عن الآثار، حيث قاموا بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، حيث قاموا بعمل حفرة كبيرة (بعمق 9 متر) بمحل الواقعة، للبحث عن مقبرة أثرية أسفلها.

كما تم ضبط الأدوات المُستخدمه فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.