اليوم السابع
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القبض على سائق نقل تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر بالقاهرة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:53 م
القبض على سائق نقل تسبب في وفاة شخص وإصابة آخر بالقاهرة ضبط متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عقب تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن اصطدام سيارة نقل "قلاب" بدراجة نارية يستقلها (شخصان) بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.
 
بإجراء التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) قائد السيارة المشار إليها . تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه والسيارة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، كما تبين عدم حمله "رخصة قيادة" وبإستدعاء المصاب تعرف على السيارة ، وإتهم المذكور بإرتكاب الواقعة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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