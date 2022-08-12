وأعلنت السلطات الصينية ،في بيان على موقع وزارة الخارجية الصيني اليوم /الجمعة/، تعليق التبادل والتعاون مع ليتوانيا في مجال النقل البري الدولي أيضا.

وأوضحت أن ذلك يأتي على خلفية قيام نائب وزير النقل والمواصلات في ليتوانيا أجني فايسيوكيفيتشيتو بزيارة منطقة تايوان الصينية.



وأكدت الخارجية الصينية، أن الزيارة تنتهك مبدأ "الصين الواحدة" وتتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وتقوض سيادة الصين ووحدة أراضيها.