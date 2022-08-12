السياحة والمصايف: نسبة الإشغال 100% على شواطئ الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب إشغال الشواطئ اليوم الجمعة وصلت إلى 100% وتم غلق بعض بوابات الشواطئ لاكتمال أعداد المصطافين على أكثر من 30 شاطئا، وتوجيه الرحلات إلى شاطئ السلسلة وشواطئ بحرى.



وشهدت محافظة الإسكندرية، إقبالًا كبيرًا على الشواطئ، على جميع الشواطئ خاصة شواطئ شرق الإسكندرية، وتوافد أعداد رحلات كبيرة من جميع المحافظات ورحلات اليوم الواحد للاستماع بطقس الإسكندرية.



وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال مواطنى وزائرى الإسكندرية على الشواطئ خلال موسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التى تقدم الخدمة للمواطنين.



وشدد المحافظ على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التى وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.



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شواطئ الإسكندرية (1)



شواطئ الإسكندرية (2)



شواطئ الإسكندرية (3)



شواطئ الإسكندرية كاملة العدد (1)



شواطئ الإسكندرية كاملة العدد (2)



نسبة الإشغال 100% على شواطئ الإسكندرية (1)



نسبة الإشغال 100% على شواطئ الإسكندرية (2)



