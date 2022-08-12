جاء ذلك في رسالة تهنئة أرسلها، اليوم /الجمعة/، لمؤتمر تضامن المجتمع المدنى الدولى بشأن مبادرة التنمية العالمية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وأشار "شي" إلى تضرر الاقتصاد العالمى حاليا جراء عدة عوامل، وهو ما أعاق تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.



وفي مواجهة الصعوبات والتحديات.. قال الرئيس الصيني إنه فقط عندما تتضافر جهود جميع الأطراف بثقة راسخة لمكافحة (كوفيد-19)، وتعزيز التنمية بجهود منسقة، وتنفيذ أجندة 2030 بكل جدية، يمكن للشعوب في جميع البلدان أن تعيش حياة أفضل وللمجتمع البشري أن يشهد مستقبلا أكثر إشراقا.



وأضاف "أعتقد أن المجتمعات المدنية الدولية ستساعد في توطيد وتعزيز الدعم الشعبي لضمان تنفيذ مبادرة التنمية العالمية".



وأوضح "شي" أن الصين مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف لتسهيل تنفيذ أجندة 2030، وذلك للمساهمة بشكل أكبر في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية والدخول في عصر جديد يتميز بالازدهار والتنمية.