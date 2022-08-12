الجامعة الكندية بمصر تحتفل بتخريج الدفعة الأولى بالعاصمة الإدارية

كتب ـ محمد صبحى

تستعد مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، المستضيفة لفرعي جامعتي الأمير إدوارد ورايرسون بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاحتفال بتخريج أول دفعة من طلاب أول فرع للجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، جامعة جزيرة الأمير إدوارد(UPEI) ، وذلك يوم الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري، الساعة 6 مساءً، بمقر مؤسسة الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى وزير التعاون الدولي الفيدرالي الكندي، هارجيت ساجان، ووزيرة التعليم والتعلم المستمر لمقاطعة جزيرة الأمير إدوارد، ناتالي جيمسون، والسفير الكندي في مصر، لوي دوما، ونخبة من الشخصيات العامة والقيادات الجامعية، وقيادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر، إنه انطلاقًا من توجهات الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لضرورة إحداث نهضة حقيقية في التعليم الجامعي بإنشاء فروع للجامعات الدولية المرموقة على أرض مصر، تحتفل جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية بمراسم تخرج الدفعة الأولى من أول فرع جامعة أجنبية مقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، متوجهًا بالشكر للقيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجميع المسئولين بكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات التي دعمت الجامعة منذ بداية رحلتها، والثقة التي أولوها لها لإنشاء هذا الفرع.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، أنه منذ 4 أعوام استقبلنا مجموعة من الطلاب في الجامعة، وتلقينا دعما كبيرا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وخلال أيام نشهد تخرج الطلاب والتحاقهم بسوق العمل، وهذا يدل على أن العاصمة تتمتع بجميع المقومات اللازمة للحياة الطبيعية.

وأوضح، أن الدفعة التي ستتخرج من جامعة الأمير إدوارد يوم الأحد المقبل، تحمل شهادة دولية صادرة من جهة الاعتماد الكندية، وكذلك من المجلس الأعلى للجامعات بالإضافة إلى الاعتماد من الجامعة الأم في كندا، حيث يستطيع طلابنا العمل في مصر أو خارج مصر بكل سهولة.

فيما صرح الدكتور جريج كيف، رئيس الجامعة الأم في كندا قائلا: "إنه لشرف خاص بالنسبة لي أن أترأس هذا الحفل الأول لفرع الجامعة بالقاهرة، وكذلك أول حفل تخرج لمؤسسة الجامعات الكندية في مصر على الإطلاق.

وأضاف، تتميز جامعة UPEI بتقديم تعليما يشهد به العالم لكل لطلابنا، ونحن فخورون بتوسيع دائرة انتشارنا لتشمل طلاب فرع UPEI بالقاهرة ".

وقدم الدكتور "كيف" التهنئة للخريجين، مشيدا بقدرتهم على التفوق والصمود أثناء مرحلة انتشار جائحة كورونا، مضيفًا أنه طوال رحلتهم الأكاديمية قد أظهروا من التفاني في الدراسة ما جعلهم مؤهلون جيدًا للوصول إلى مكانة عالية، وقدرة على التعامل مع المشكلات الملحة، والمساهمة في إحداث تأثيرعميق في المجتمع، سواء كان ذلك هنا في مصر أو في جميع أنحاء العالم.