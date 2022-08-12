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الأزهر والأوقاف يطلقان قافلتين دعويتان بكفر الشيخ والإسكندرية اليوم

الجمعة، 12 أغسطس 2022 06:00 ص
الأزهر والأوقاف يطلقان قافلتين دعويتان بكفر الشيخ والإسكندرية اليوم وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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تطلق وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، قافلتان دعويتان إلى محافظتى "الإسكندرية، كفر الشيخ"، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): 5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" المسجد مكانته ورسالته ودوره فى المجتمع " .
 
وفيما يلى أسماء العلماء المشاركين فى كل قافلة:
أولًا: قافلة الإسكندرية (إدارة وسط).
1. د/ محمد إبراهيم رجب مدير إدارة الفتوى بالديوان العام الكبير -أبيس القرية العاشرة / محرم بك
2. الشيخ/ محمود إبراهيم عبد الرحمن طه بمجمع البحوث الإسلامية الصحابة الشاطبي / وسط
3. الشيخ/ هاشم سعد سعد الفقي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية الشهيد إبراهيم عبد القادر- القلعة محرم بك
4. الشيخ/ أحمد محمد محمد علي سعد بمجمع البحوث الإسلامية النبي دانيال -محطة مصر شارع النبي دانيال / وسط
5. الشيخ/ عبد الموجود حسن أحمد إمام وخطيب القدوس -الحضرة الجديدة / محرم بك
6. الشيخ/ فاروق دياب دياب أبو سعد بمجمع البحوث الإسلامية عبد الرازق الوفائي- شارع النبي دانيال / وسط
7. الشيخ/ عاصم محمد محمد سعد أبو يوسف إمام وخطيب السلام- مدينة أسيد بجوار جرين بلازا / محرم بك
8. الشيخ/ يسري محمد عبدالحميد النكلاوى بمجمع البحوث الإسلامية سيدي أحمد المتيم الشلالات باب شرق / وسط
9. الشيخ/ عمرو يوسف صالح الأنصاري إمام وخطيب نصر الدين - شارع النصر أمام جرين بلازا
10. الشيخ/ محمد موسى دياب درة بمجمع البحوث الإسلامية سيدي محمد الشاطبي- الشاطبي / وسط
ثانيًا: قافلة كفر الشيخ (مدينة بلطيم).
1. د/ عنتر بلتاجي بلتاجي رزق عضو المكتب الفني للوزير بالديوان العام الفيروز - بلطيم
2. الشيخ/ عادل عبد الصمد يوسف بمجمع البحوث الإسلامية الأمل- بلطيم
3. د/ محمد عبد ربه عبد السلام عضو مكتب رئيس القطاع الديني بالديوان العام النرجس- بلطيم
4. الشيخ/ أحمد زيدان سعد حميدة بمجمع البحوث الإسلامية السلام- بلطيم
5. د/ أشرف إبراهيم الشوادفي عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بالديوان العام عباد الرحمن- بلطيم
6. الشيخ/ طلعت زكريا محمد أبو حسن بمجمع البحوث الإسلامية الرحمة - بلطيم
7. الشيخ/ عطا محمد عطا بسيوني وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ الشبان المسلمين- بلطيم
8. الشيخ/ فؤاد يحي شعبان الدسوقي بمجمع البحوث الإسلامية مصطفى شلبي- بلطيم
9. الشيخ/ عبد القادر عبدالله سليم مدير الدعوة بأوقاف كفر الشيخ السواحل- بلطيم
10. الشيخ/ وائل رمضان خطاب علي بمجمع البحوث الإسلامية يعقوب- بلطيم
 
 
 

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