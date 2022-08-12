إيداع 4 أحداث دار رعاية فى واقعة إجبار هم على التسول بأكتوبر

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باستغلال الأحداث فى ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وايداع الأطفال أحد دور الرعاية.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقاهرة باستغلال الأحداث فى ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استغلاله مجموعة من الأحداث فى أعمال التسول بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبصحبته عدد (4) من الأحداث "المجنى عليهم"، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهم المذكور بإستغلالهم فى أعمال التسول والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

بمواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بغرض الاستفادة المادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.