اليوم السابع
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إيبارشية حلوان والمعصرة تنفى إطلاق نار على منزل القس أثناسيوس

الجمعة، 12 أغسطس 2022 01:15 م
إيبارشية حلوان والمعصرة تنفى إطلاق نار على منزل القس أثناسيوس الكنيسة الأرثوذكسية
كتب ــ محمد الأحمدى

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا يفيد بإطلاق أعيرة نارية من سيارة مجهولة، تجاه منزل القس أثناسيوس رزق كاهن كنيسة البابا شنودة الثالث بمنطقة 15 مايو.
 
وقال إيبارشية حلوان والمعصرة في بيان لها اليوم الجمعة، إنه بخصوص ما نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق أعيرة نارية على منزل القس أثناسيوس رزق بمدينة 15 مايو، نطمئن الجميع أن أبونا أثناسيوس وأسرته بخير.
 
وأضافت إيباريشية حلوان والمعصرة في بيانها، الخبر كاذب وعارٍ عن الصحة، وشكرًا لرجال الشرطة على سرعة التحرك والفحص وبث روح الأمان بين الجميع، ونطلب سلامًا لبلادنا مصر. وتُهيب الإيبارشية شعبها بعدم الانسياق وراء أي أخبار دون تحري الدقة من مصادرها الموثوق بها. 
 

 

 


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