إنقاذ 60 حالة من الغرق بشواطيء رأس البر في دمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

شهدت شواطئ مدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي ونواب المدينة؛ تزايد إقبال المصطافين ورواد المدينة اليوم الجمعة، وسط استعدادات الوحدة، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيام للإسعاف وعدد 33 برجا، إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

وتم إنقاذ عدد 60 حالة من الغرق، كما تم تسليم عدد 129 طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع أخر ضوء بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة .



خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ



خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ