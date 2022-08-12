إقبال كبير على اليوم الصحى فى نادى المهندسين بالإسكندرية.. صور

نظمت لجنة الرعاية الصحية والمعاشات بنقابة المهندسين بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة، اليوم الجمعة يوم صحى مجانى للمهندسين وأسرهم ولقى إقبال كبير من المهندسين ولذويهم.

وقال المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات أن عدد المقبلين على اليوم الصحى اليوم 90 مهندسا للكشف المجانى.

وأضاف أن اللجنة تحرص على تقديم خدمات صحية مختلفة ومتنوعة للمهندسين وأسرهم وتوفير عيادات مجانية خارج مشروع الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن إليوم الصحى يشمل كشف أخصائى أمراض جلدية، الكشف على الشعر وذلك من خلال جهاز الديرموسكوب، قياس الضغط ومعدل السكر فى الدم، محاضرة عن التوعية بكيفية المحافظة على البشرة خلال فصول السنة.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشمل ندوات توعوية طبية يحاضرها أطباء ومتخصصين لتوعية المهندسين وأسرهم فى كافة المجالات الصحية.