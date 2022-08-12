أوقاف البحيرة تقرر فتح تحقيقا موسعا فى واقعة مشاجرة حول الآذان داخل مسجد المحمودية

البحيرة - ناصر جودة

قرر الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، فتح تحقيق موسع للوقوف على تفاصيل واقعة المشاجرة التى حدثت اليوم بين مقيم الشعائر بمسجد قرية الستمائة التابعة لمركز المحمودية وأحد المواطنين على خلفية رفع آذان الجمعة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف: استقرار أداء الشعائر والصلوات بعد هذه الواقعة داخل المسجد وأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بهذه الواقعة لاتخاذ شئونها، مضيفا أنه لا يوجد أى تلفيات داخل المسجد باستثناء ميكروفون المسجد الذى تأثر من هذه الواقعة الغريبة.

وكانت قرية الستمائة التابعة لمركز المحمودية قد شهدت واقعة غريبة بعد حدوث مشاجرة بين عامل فى مسجد القرية التابع لوزارة الأوقاف وبين أحد المواطنين الذى أصر على رفع أذان الجمعة بالمخالفة للوائح الأوقاف، مما أدى إلى تلف ميكروفون المسجد وحدوث ارتباك كبير بين المصلين قبيل صلاة الجمعة وانتقال عدد منهم للصلاة فى أحد المساجد المجاورة.