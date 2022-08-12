أهالى بالشرقية يعثرون على جثة رضيعة ضحية انهيار كوبرى العزيزية

الشرقية - إيمان مهنى

عثر أهالى مدينة منيا القمح على جثة الرضيعة سيلين عمرها أيام، ضحية انهيار كوبرى مشاة قرية العزيزية، على بعد ما يقرب من 8 كيلو من موقع الحادث، بعدما جرفها التيار .

قال الأهالى لـ"اليوم السابع"، إنهم أثناء تواجدهم ناحية الكوبرى عثروا على جثة رضيعة، بالاتصال بالجهات المعنية وأهالى العزيزية تبين أنها جثة الطفلة سيلين والتى سقطت هى والدتها فى مياه بحر مويس اثر انهيار الكوبرى ونجح الأهالى فى إنقاذ الأم بينما جرف التيار الرضيعة .

دفع الإنقاذ النهرى بالشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمنطقة، غطاسين للبحث عن ضحايا، فور انهيار كوبرى مشاة العزيزية التابع لمركز منيا القمح.

في سياق متصل، أصدرت محافظة الشرقية بيانا حول الحادث جاء فيه: كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع قوات الأمن والإنقاذ النهرى وهندسة رى منيا القمح بسرعة التوجه إلى كوبرى المشاة بقرية العزيزية وذلك عقب وصول بلاغاً إلى غرفة الأزمات والكوارث يفيد بسقوط جزء من الكوبرى والذى أدى لسقوط سيدة وطفلتها فى بحر مويس تصادف مرورهما بالمخالفة على الكوبرى فسقطتا فى بحر مويس وتم إنقاذ السيدة (د. ع. أ) بواسطة الأهالى.

أوضح المحافظ، أنه تم عمل محضر انضمامى بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من رئيس الوحدة المحلية بالعزيزية والقسم الهندسى والمتابعة الميدانية والأزمات والكوارث وهندسة الرى للوقوف على حاله الكوبرى القديم بقريه العزيزيه على الطبيعة وتبين تآكل بعض المواسير الحاملة للكوبرى بسبب الصدأ مما أدى إلى ميوله، مما يمثل خطر داهم على حياه المارة وتم إخطار الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، ليصدر المحافظ تعليماته فى مايو الماضى بإغلاق الكوبرى نهائياً بالحديد والكتل الخرسانية لمنع مرور المواطنين عليه حرصا على أرواح المواطنين ولحين انتهاء هندسه الرى من أعمال الإصلاح والترميم وبالفعل تم غلق الكوبرى ومنع السير عليه.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح بأنه تيسيراً لحركة المواطنين تم تفعيل حركة سير السيارات من خلال كوبرى على بعد 100 متر جهة الوحدة المحلية بالعزيزية فضلا عن وجود كوبرى آخر لعبور المشاة على بعد حوالى 200 متر جهة مبنى التأمينات والاثنان يعملان بشكل جيد لتيسير حركة السيارات وعبور المواطنين بشكل آمن ليكونا بديلا عن الكوبرى المغلق والمتهالك ولحين الإصلاح .أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تدخر جهدا بتكثيف جهودها واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة.