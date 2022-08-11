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6 أنشطة اقتصادية تسيطر على تراخيص عمل الأجانب في مصر تعرف عليها.. إنفوجراف

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:00 ص
6 أنشطة اقتصادية تسيطر على تراخيص عمل الأجانب في مصر تعرف عليها.. إنفوجراف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات النشرة السنوية للأجانب العاملين فى القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2021، مجموعة من المؤشرات الهامة، ومن بينها أكثر الأنشطة الاقتصادية التى شهدت صدور تصاريح عمل للأجانب فى تلك الفترة.

 

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفو جراف، إن نشاط الصناعات التحويلية استقبل العدد الأكبر من حيث عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل بهذا النشاط حيث بلغ 3248 أجنبي بنسبة 27.7٪، يليه أنشطة الفنون والابداع والتسلية بعدد 2406 أجنبي بنسبة 20.5٪ ثم نشاط التعليم بعدد 1332 أجنبي بنسبة 11.4%، ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1204 بنسبة 10.3٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2021.

الأجانب الحاصلين على تراخيص للعمل بالقطاع الخاص طبقا للأنشطة الاقتصادية
الأجانب الحاصلين على تراخيص للعمل بالقطاع الخاص طبقا للأنشطة الاقتصادية

 

وسجل إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل فى القطاع الخاص والاستثمارى نحو 11718 أجنبى من مختلف الجنسيات عام 2021، مقابل 11404 أجنبي عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 2.8%، نتيجة تراجع أثار جائحة كوفيد 19 (كورونا)، موزعة بين الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في مصر لأول مرة بعدد 4837 أجنبي بنسبة 41.3% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 6881 أجنبي بنسبة 58.7% عام 2021.


جهاز الإحصاء

الإحصاء

تراخيص العمل

اخبار الاقتصاد



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