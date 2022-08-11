5 أخطاء تجنبها أثناء صنع العصائر الطبيعية فى المنزل

كتبت فاطمة خليل

غالبًا ما يُنصح بشرب العصير للبقاء بصحة جيدة، ومع ذلك، أثناء صنع العصير فى المنزل نتجاهل بعض الأشياء التى يمكن أن تضر بصحتنا، وإذا لم يتم صنع العصير بشكل صحيح، فإن صنع العصير وتخزينه قد يقلل من المكونات الغذائية الموجودة به ويضر بالصحة، وفى هذا التقرير نتعرف على أخطاء يجب تجنبها أثناء صنع العصائر الطبيعية في المنزل، بحسب موقع " thehealthsite".

أخطاء يجب تجنبها أثناء صنع العصائر الطبيعية في المنزل



إضافة السكر إلى العصائر الطبيعية

استخدام المزيد من السكر يمكن أن يضر بالصحة ويجعل العصير ضاراً، والعصير من أسهل الطرق لتوفير العناصر الغذائية الأساسية لجسمك، وبالتالى فإن الإفراط في تحليته بالسكر المضاف يمكن أن يزيد من كمية الفركتوز، مما يرفع مستويات السكر.

لذلك بدلاً من استخدام السكر أو الفاكهة الحلوة أثناء صنع العصير، يجب عليك استخدام الخضار.

الاستخدام الخاطئ للخضراوات

يعتبر عصير الخضار صحيًا نسبيًا، لكن الخلط المفرط بين أنواع مختلفة مثل: السبانخ والكرنب يمكن أن يفسد مذاقه، بالإضافة إلى ذلك ، سيكون من الصعب شربه لأنه لا يمكن للجميع التعامل مع طعمه المر لذلك ، إذا كنت تصنع عصيرًا بالخضروات الخضراء، فضع في اعتبارك الخضروات التي يجب مزجها معاً يمكن أن يفسد خلط الخضروات ذات المذاق المر نكهة العصير وقد يسبب الغثيان لدى بعض الأشخاص.

الوقت المثالي لشرب العصير

بعد تحضير العصير يجب شربه على الفور، على سبيل المثال إذا كنت تشرب عصير الصباح في المساء، فقد يضر بصحتك بدلاً من إعطائك التغذية. يمكنك الاحتفاظ بالعصير منزلي الصنع لمدة تصل إلى 24 ساعة، لكن تناوله على الفور يعتبر مفيدًا لصحتك.

خلط البذور فى العصير

إذا كنت تصنع كوبًا من العصير بالخضراوات أو الفواكه، فلا تنس إزالة البذور حتى حبة واحدة يمكن أن تفسد طعم العصير، بالإضافة إلى ذلك لا ينبغي استهلاك بذور بعض الفواكه والخضراوات لأنها تحتوي على سموم السيانوجين التى تضر بالصحة.