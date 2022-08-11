4 شروط هامة لحالات التلبس بالجريمة.. تعرف عليها

كتب – أحمد عبد الهادى

يتسأل العديد من المواطنين، عن معلومات وإجراءات تهتم بنصوص القانون، لمواجهة المشاكل التي قد تحدث بشكل يومي بين المواطنين، ويتم الاستعلام عنها عن خلال قانونيون وصفحات قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وف في إطار الخدمات التي يقدمها "اليوم السابع" للمواطنين، لتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، يستعرض "اليوم السابع" بعض المعلومات القانونية، ومنها شروط حالات التلبس بالجريمة.

1-مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.

2- مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بفترة يسيرة.

3- تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح "تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة".

4- مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها "مشاهدة أدلة الجريمة".