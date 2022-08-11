238 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة طور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، الخميس، على عدد 4 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10"، وذلك خلال عرض اللواء هانى رضا رئيس مدينة طور سيناء بمكتب المحافظ بمدينة طور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التى تم التصديق عليها حتى الآن لأهالى مدينة طور سيناء 238 حالة، وذلك فى إطار استكمال التصديق على قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.