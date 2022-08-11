20.4 مليار جنيه إجمالى إيرادات المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من 2022 بنسبة نمو 17%

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وحققت الشركة، إجمالي الإيرادات المجمعة بلغ 20.4 مليار جنيه محققا نموا قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعا بالنمو الذي حققته إيرادات وحدات أعمال التجزئة البالغ 18%، والزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة قدرها 16% نتيجة للزيادة في إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومبيعات سعات الكابلات البحرية.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 10%، وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 13% وكذلك مشتركي خدمات المحمول بنسبة 44% من خلال إضافة 3,6 مليون مشترك جديد منهم 2,1 مليون عميل ضمن مشروع المدراس ومبادرات التضامن الاجتماعي.

ولغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 8,1 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 40% مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 3.8 مليار جنيه وبعد تحييد أثر العناصر غير التشغيلية 4,1 مليار جنيه محققا نسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل الأداء التشغيلي القوي والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون، وانخفاض تكلفة الفائدة مما حيد من أثر الارتفاع البالغ 27% في مصروفات الإهلاك والاستهلاك.

ووصل صافي التدفق النقدي التشغيلي إلى 8,3 مليار جنيه محققا نسبة 103% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الأول من عام 2022، وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة نسبة 14% من إجمالي الإيرادات بينما مثلت النفقات الرأسمالية النقدية 39% من إجمالي الإيرادات حيث وصلت إلى 8 مليار جنيه (تصل النسبة إلى 31% بعد استبعاد تكاليف الرخصة).

وحقق صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,1 مرة مقارنة بـ 1,2 مرة في الربع الأول من عام 2022 حيث انخفض إجمالي الدين بنسبة 6% عن الربع الماضي، وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة للنصف الأول للعام 2022 مبلغ قدره 0,6 مليار جنيه. (يصل إجمالي التدفقات إلى 1.8 مليار جنيه بعد إضافة توزيعات الأرباح من شركة فودافون مصر والتي حصلت عليها الشركة مؤخرا خلال شهر يوليو 2022

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، تعليقا على نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول من العام 2022،: "فخور بقدرة الشركة على تحقيق هذا الأداء المالي والتشغيلي المتميز خلال النصف الأول من العام على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها العالم كتغير أسعار صرف العملات والتضخم والضغوط الناجمة من مشكلات الاستيراد، حيث أظهرت الشركة نموا على مستوى كافة وحدات الأعمال، وحقق إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام نموا قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة مع استمرار ارتفاع إيرادات البيانات كمحرك رئيس لهذا النمو بنسبة وصلت 52%. علاوة على ذلك مازلنا قادرين على تحقيق هوامش ربحية مرتفعة على الرغم من قيامنا بتقديم موعد العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بداية من شهر ابريل 2022، لدعم موظفي الشركة خلال تلك الفترة الصعبة، كما نجحنا من خلال الإدارة الجيدة للدين من استيعاب الأثر السلبي لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، حيث استقر معدل الفائدة الفعلي عند 5,5%. كذلك فقد انعكس أدائنا المالي والتشغيلي المتميز على صافي التدفقات النقدية الحرة للشركة حيث بلغت 0,6 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح من شركة فودافون في يوليو من عام 2022 البالغة 1,2 مليار جنيه طبقا لاتفاقية المساهمين المعدلة.

وأضاف "حامد"، :"نتطلع إلى مواصلة النمو على كافة الأصعدة عن طريق ما نمتلكه من بنية تحتية مميزة محليا ودوليا عن طريق البحث واستغلال كافة الفرص المتاحة في السوق مع الاستمرار في ترشيد النفقات دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للعملاء. من ناحية أخرى نعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية الموقعة حديثا مع شركة أورنج مصر لخدمات التجوال المحلي، كخطوة تعكس جهودنا المستمرة لتطوير مجموعة خدماتنا المتنوعة وتعزيز هوامش الربحية لخدمات المحمول والشركة بشكل عام، وكشأننا دائما نسعى لاقتناص الفرص المميزة في السوق للوصول بالشركة إلى مزيد من النجاحات مما ينعكس على تعظيم العائد لمساهمي الشركة".