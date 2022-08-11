اليوم السابع
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2.6 مليون يورو مساعدات أوروبية للمزارعين فى قطاع غزة

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:08 م
2.6 مليون يورو مساعدات أوروبية للمزارعين فى قطاع غزة قطاع الزراعة فى غزة
كتبت: هناء أبو العز

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قدم الاتحاد الأوروبي 2.6 مليون يورو للمزارعين في قطاع غزة لدعم برنامج السلطة الفلسطينية وإعادة إعمار القطاع الزراعي الخاص في غزة.
 
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف - في بيان صدر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - إن تلك المساهمة تستهدف 113 مزارعًا، وشركات زراعية لإعادة إطلاق أو إصلاح أو استبدال الأعمال الزراعية المتضررة من الصراع،  وهي تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة بما في ذلك اقتناء الإمدادات الزراعية، وإعادة تأهيل الأراضي وآبار المياه وغيرها من أعمال البنية التحتية الصغيرة، مع دمج تقنيات الزراعة الذكية والقابلة للتكيف.
 
وأوضح أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تتمتع بإمكانيات زراعية قوية خاصة في المنطقة (ج) وغزة، حيث يعاني المزارعون أكثر من عواقب الصراع المستمر والهجمات المستمرة من قبل القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، مثمنا صمود المزارعين الفلسطينيين على أراضيهم، حيث أثبتوا التزامهم وتمكنوا من خلق فرص مدرة للدخل تدعم عائلاتهم والاقتصاد المحلي.
 
ووفقا للبيان، فإن القيمة المالية الإجمالية للبرنامج تبلغ 10.5 مليون يورو، حتى الآن، استهدف البرنامج 375 مزارعا، وشركات زراعية فلسطينية. وقد تم تصميم البرنامج وتنفيذه من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، يتم سداد الدفعات من قبل وزارة المالية في السلطة الفلسطينية من خلال شبكة من البنوك المحلية.
 
 

الاتحاد الأوروبى

قطاع غزة

فلسطين

البنوك



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