نفس الإجابة لأكثر من 400 سؤال.. كيف تعامل ترامب مع تحقيقات مدعى نيويورك؟

كتبت ريم عبد الحميد

"الإجابة نفسها".. كانت هذه العبارة المقتضبة هى رد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على أكثر من 400 سؤال وجهت إليه فى إطار التحقيقات التى تجريها المدعى العام لولاية نيويورك حول الممارسات التجارية لمؤسسته "منظمة ترامب". وكان ترامب يشير بتلك العبارة إلى التعديل الخامس للدستور الأمريكى الذى يمنحه حقا بالامتناع عن الإجابة فى إجراءات قانونية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس دونالد ترامب أمضى ساعات فى الإفادة التى أدلى بها مع المدعى العام لنيويورك، الأربعاء، واستند فيها مرارا إلى الحق الذى يكفله التعديل الخامس للدستور الأمريكى بعدم الإجابة على الأسئلة، وهى الحلقة الأحدث فى سلسلة من التطورات القانونية المشئومة التى كان يمكن اعتبارها ذات يوما مدمرة لأى رئيس سابق يسعى للترشح مجددا فى سباق البيت الأبيض.

وخرج ترامب من جلسة السؤال وعدم الجواب بإشادة للطريقة الاحترافية للغاية التى أدار بها فريق المدعى العام لاتشيا جيمس الاجتماع ، حيث رفض الإجابة على أكثر من 400 كرة على أسئلة حول أعماله وتقييماته العقارية وقروضه، وفقا لشخص مطلع على النقاش. وقال المصدر الذى رفض الكشف عن هويته إن ترامب ذكر اسمه وأعلن رسميا عن حقه فى التعديل الخامس بعدم تجريم نفسه، وبعدما أجاب على الكثير من الأسئلة برد "الإجابة نفسها".

وتشير واشنطن بوست إلى أن ترامب، الذى غادر البيت الأبيض قبل أقل من عامين، يواجه العديد من التحديات القانونيةن، منها تحقيقات جنائية فى احتمالية احتفاظه بوثائق سرية وجهوده لإلغاء نتيجة انتخابات 2020، والتحقيق المدنى لمدعية نيويورك وتحقيقات الكونجرس حول ضرائبه والأخرى المرتبطة بأحداث اقتحام الكابيتول فى 6 يناير 2021.