مياه سوهاج تستهدف رواد القوافل الصحية بجرجا وطهطا والمنشاة لنشر الوعى المائى

سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج فى القوافل الصحية التى نظمتها ادارة القوافل الصحية بمدير الصحة بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاة وقرية نزلة القاضى بمركز طهطا وقرية الحرجة بمركز البلينا لتوعية المترددين على القافلة الصحية بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة المياه صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشاة وساقلته وجرجا والبلينا ودار السلام والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن الشركة تنظم لقاءات توعوية لتعريف رواد القوافل الصحية بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الإستهلاك والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وانه وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.



مياه سوهاج تستهدف رواد القوافل الصحية



رواد القوافل الصحية



رواد القوافل الصحية بسوهاج



رواد القوافل الصحية



فعاليات مياه سوهاج



رواد القوافل الصحية