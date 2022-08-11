معامل تنسيق "التربية النوعية" بجامعة بورسعيد تستقبل رغبات الطلاب.. صور

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور أحمد الروبي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد، إن اليوم الخميس، هو بداية استقبال الطلبة والطالبات لتسجيل رغباتهم إلكترونياً في الكليات بالجامعات المصرية المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن ابراهيم - رئيس جامعة بورسعيد.

وأكد عميد كلية التربية النوعية بجامعة بورسعيد، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم استقبال الطلبة والطالبات منذ التاسعة صباحاً وحتى انتهاء العدد بالخامسة أو السادسة مساءً، موضحاً أنه تم إعداد نظام للتسجيل بأولوية الحضور والحصول على رقم بدور كل طالب.

وأضاف الدكتور أحمد الروبي، أنه يتوجه الطالب لاختيار تنسيق الجامعات من خلال 3 معامل كمبيوتر مجهزة على أعلى مستوى وبها فنيين لمساعدة الطلاب فى اختياراتهم، وكل معمل يحتوى على عدد من أجهزة الحاسب الآلى تصل إلى حوالى 15 جهاز.

وأشار إلى أنه وفقاً لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات يتم تسجيل رغبات الطلبة والطالبات، مضيفًا أن عملية التنظيم تبدأ من أفراد الأمن بباب الكلية، حيث يرافق كل طالب شخص واحد فقط خلال تسجيل رغبته منعاً للتزاحم.

واستكمل: لجنة الاستقبال تقوم بتسجيل الطالب وتوجيهه إلى المعمل الخاص بدوره، وبعد تسجيل الرغبات يتم طباعة ورق رغباته مجاناً، وهذه خدمة مجانية مقدمة من الكلية.