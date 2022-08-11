مصرع شاب طعنه عامل لمعاكسته خطيبته فى أبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

فارق الشاب المصاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، الحياة عقب نقله إلى المستشفى، بمنطقة أبو النمرس، حيث تدهورت حالته الصحية متأثرا بالإصابة التي لحقت به على يد عامل، بسبب معاكسة القتيل لخطيبة المتهم.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بطعن شاب في أبو النمرس مما أسفر عن إصابته، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بسبب معاكسة المجني عليه لخطيبة المتهم، إلا أن المجني عليه فارق الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أبو النمرس.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه عاكس فتاة، مما دفع خطيبها للاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتمكن المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من القبض على المتهم.

وعقب ضبط المتهم ورد إخطار لمديرية أمن الجيزة، بوفاة المصاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.