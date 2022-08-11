مسؤول أممى يناقش مع الفريق الحداد آخر التطورات الأمنية فى العاصمة طرابلس

كتب: أحمد جمعة

ناقش القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا التطورات الأمنية في طرابلس والمناطق المجاورة لها في لقاء مع رئيس الأركان بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد.

وقالت البعثة الأممية في بيان الخميس، إن اللقاء جرى أمس الأربعاء وتناول كذلك التقدم في المسار العسكري والأمني، مضيفة أن زينينغا أشاد بجهود رئيس الأركان في نزع فتيل التوترات وتهدئتها في العاصمة والمنطقة الغربية.

كما رحب زينينغا بالخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسات العسكرية الليبية، وكان آخرها المحادثات بين رئاستي الأركان العسكرية يومي 18 و 19 يوليو الماضى في طرابلس.

واجتمع زينينغا أمس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفي، لبحث التطورات السياسية الأخيرة وضرورة الحفاظ على الزخم على المسار الانتخابي.

وحسب البيان، أشاد القائم بأعمال رئيس البعثة بجهود المجلس الرئاسي الليبي في بناء التوافق بشأن حل الجمود السياسي الحالي وتعزيز بيئة أمنية مستقرة واستقرار اقتصادي في ليبيا، مشيرا إلى دعم البعثة المستمر للمجلس الرئاسي في دفع عملية المصالحة الوطنية.