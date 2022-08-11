محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لمجموع درجات القبول بمدارس التعليم الفنى

كتب سيد الخلفاوى

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة النزول بالحد الأدنى لمجموع درجات القبول بمدارس التعليم الفنى ( صناعى ، تجارى ، فندقى ) والتى يوجد بها أماكن شاغرة للعام الدراسى 2022/ 2023.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وكرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم 4 طلاب بمنحهم شهادات تقدير وأجهزة لاب توب ودرع المحافظة تكريماً لهم على حرصهم على التفوق والتميز .