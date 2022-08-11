محافظ الغربية يجرى جولة مسائية لمتابعة أعمال النظافة فى كفر الزيات وبسيون

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية مساء اليوم بمركزي كفر الزيات وبسيون، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومتابعة غلق الورش والمحال الحرفية تطبيقا لقرار اللواء وزير التنمية المحلية.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية في كفر الزيات شوارع (الجيش، الشركات، الكورنيش، وطريق كفور بلشاي)، كما تفقد في مدينة بسيون شوارع (جسر الساحل، 23 يوليو وطريق بسيون - طنطا)، موجهاً رؤساء المدن بتكثيف أعمال النظافة وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والمسببة للاختناقات المرورية.

وفي سياق آخر، تفقد المحافظ أعمال رصف شارع الجيش بمدينة كفر الزيات، كما تفقد الورش والمحال والمطاعم الموجودة بطريق طنطا - القاهرة الزراعي، موجها بغلق مصابيح الإضاءة الزائدة عن الحاجة لترشيد استهلاك الكهرباء.

رافق المحافظ خلال الجولة عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.