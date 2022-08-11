محافظ الإسماعيلية يدعو جميع المواطنين لحضور مهرجان المانجو

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية علي أهمية دور محافظة الإسماعيلية زراعيا باعتبارها اكثر محافظات مصر إنتاجا للمانجو، وهو المحصول الأشهر لمحافظة الإسماعيلية، والذى يشكل الترتيب الأول ضمن أنواع الفاكهة المزرعة بالمحافظة، حيث تستحوذ محافظة الإسماعيلية علي ثلث المساحة المزروعه علي مستوي الجمهورية.

جاء ذلك خلال المؤتمرالصحفى والإعلامى الرسمي للإعلان عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الأولي 2022 والذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد شجيع المنسق العام لمهرجان المانجو وعلي العكرمي سكرتير عام الفرقة التجارية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة و د. محمود سرواح المدير التنفيذي للشركة المنفذة لفعاليات المهرجان ومحمد توفيق المتحدث الإعلامي للمهرجان وبحضور لفيف من ممثلي القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية.

وفي كلمته التي ألقاها، رحب محافظ الإسماعيلية بالحضور من ممثلي المنصات الإعلامية، مشيرا إلى الدور المهم و الملقي علي عاتقهم لتوجيه رسائل هامة ومتميزة عن المهرجان والمقرر انطلاقه يومي 19، 20 أغسطس القادمين، مؤكدا علي دور الإعلام الوطني الهادف المؤثر لإنجاح الفعاليات.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه منذ بداية توليه قيادة المحافظة الجميلة ومن خلال اللقاءات الرسمية والتي عقدها مع عدد من ممثلي الدول الأجنبية في مصر.. كان السؤال لماذا لا يتم الترويج بشكل مكثف للمحاصيل الزراعية التي تشتهر بها محافظة الإسماعيلية رغم انها تحتل مراكز متقدمة علي مستوى الجمهورية في التصدير الزراعي.

وجاءت فكرة المهرجان عقب نجاح مهرجان الربيع وأميرات الفروالة وبدأت استعدادات المحافظة الفورية بالتنسيق نحو إصدار النسخة الأولى من مهرجان المانجو.

وتم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو بإشتراك عدة جهات وبالتعاون مع رابطي منتجي المانجو والغرفة التجارية بالإسماعيلية تحت رعاية وإشراف محافظ الإسماعيلية لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيا وفتح آفاق إستثمارية جديدة.

وأوضح "بشارة" انه في خلال الفترة من 2028 حتي 2022, قامت محافظة الإسماعيلية بتصدير 37 مليون طن من الفواكه بما يعادل 14 مليار دولار، كما قامت بتصدير 172 ألف طن من الخضروات مقابل3 مليار دولار في خلال نفس الفترة الزمنية.كما تم تصدير 2 مليار طن خلال نفس الفترة من المحاصيل الحقلية بتكلفة مادية قدرها 9 مليار دولارو في مجال النباتات الطبية و العطرية و هو مجال واعد تم تصدير 384 طن بحصيلة دولارية بلغت 312 مليون دولار و توضح تلك الارقام مدي استعداد محافظة الاسماعيلية للدخول بقوة في الاسواق العالمية و تبنيها لأفكار استثمارية جديدة في مجال التصنيع الزراعي.

وخلال كلمة أحمد شجيع منسق عام المهرجان، و التي أكد فيها علي الموقع الاستراتيجي لمحافظة الاسماعيلية و حظها الوفير بمقوماتها و نوعية التربة الرملية الصافية التي أدت إلى تميز محصول المانجو و الذي تشتهر به محافظة الإسماعيلية و رغم زيادة المياة الجوفية كناتج من حفر قناة السويس إلا أن هذا كان لصالح المنتج الإسماعيلي الأشهر بالإضافة إلى جميع منتجات الموالح و التي تحقق فيها المحافظة أعلى إنتاجية على مستوى الجمهورية.

كما أشار علي العكرمي رئيس شعبة الخضر و الفاكهة بالفرق التجارية بالإسماعيلية الي ان رعاية محافظ الاسماعيلية للمهرجان في دورته الاولي سبيل لوصول منتج المانجو الاسماعلاوي الي العالمية مشيرًا انه كانت هناك جهود فردية لمنتجي و مزارعي المانجو للترويج للمحصول خلال السنوات الماضية الي ان دعم محافظ الاسماعيلية و الجهاز التنفيذي و كذلك الاستعانة بشباب الاسماعيلية الواعي من خلال الشركة المنظمة للمهرجان كل هذا يجعل من مهرجان الاسماعيلية المانجو انطلاقة قوية لخير كثير لمزارعي الاسماعيلية للوصول حتي يصل المانجو للعالمية تصديريًا

و استعرض المهندس اسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية, ان موقع محافظة الاسماعيلية و انفتاحها علي الظهير الصحراوي جعل مساحة المانجو المنزرعة في ازدياد عام بعد عام مشيرًا الي انه يتم زراعة117916 فدان من المانجو و تمثل المحافظ 1/3 المساحة المنزرعة الي مستوي الجمهورية و تتمتع محافظة الاسماعيلية ب 18 صنف من اصناف المانجو البلدية و الاجنبية .

وأكد أن إنتاج هذا العام من محصول المانجو كان نتاجا للتوصيات الزراعية ودعم جهاز الإرشاد الزراعى وإدارات المكافحة بالإدارات الهندسية والذي كان من ضمن أسباب تفوق محصول المانجو بمزارع الاسماعيلية.

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم ترويجى عن مهرجان المانجو واستعراض فقرات وأماكن فعاليات المهرجان والتى تبدأ يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس فى تمام الخامسة عصرا من أمام مبنى المحافظة القديمة وحتى الحديقة المفتوحة نمرة 6 بحضور ممثلى السفارات الأجنبية والمشاهير التى تستقبلهم محافظة الإسماعيلية فى هذا اليوم.

كما تم فتح باب المناقشات الإعلامية امام الحضور والتي دارت حول فعاليات المهرجان .

واختتم محافظ الإسماعيلية المؤتمر الإعلامى بالتأكيد أن محافظة الإسماعيلية تسعد باستقبال جميع مواطنى محافظات مصر فى هذا اليوم، مؤكدا على فتح منافذ لبيع المانجو بجميع مراكز ومدن المحافظة وبالتعاون مع الغرفة التجارية وبأسعار مخفضة أيام المهرجان وطوال فترة تواجد محصول المانجو.