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مجلس الشيوخ التشيكى يصادق على إرسال 1200 عسكرى لتعزيز الجناح الشرقى للناتو

الخميس، 11 أغسطس 2022 03:00 ص
مجلس الشيوخ التشيكى يصادق على إرسال 1200 عسكرى لتعزيز الجناح الشرقى للناتو الناتو
وكالات

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صادق مجلس الشيوخ في جمهورية التشيك على إرسال 1200 عسكري تشيكي إلى دول أخرى لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو على خلفية استمرار النزاع في أوكرانيا.

وأفادت الإذاعة التشيكية بأنه سيتم نشر العسكريين التشيك في دول البلطيق والمجر وبولندا وسلوفاكيا.

إضافة إلى ذلك، سيتم إرسال 20 عسكريا إلى أوكرانيا لحماية مبانى البعثة الدبلوماسية التشيكية في البلاد.

ومن المقرر أن يشارك ما مجموعه 1362 عسكريا تشيكيا في أداء المهام في الخارج في 2023 و2024، ولكن هذا القرار يجب أن يصادق عليه مجلس النواب في البرلمان.


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