مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط: التعاون مع المنطقة العربية أولوية كبيرة لنا

أعرب المبعوث الأوكراني للشرق الأوسط ماكسيم صبح عن تقديره للدول العربية لاهتمامهم بالأزمة الأوكرانية، مشددا على الأولوية القصوى التي توليها بلاده للتعاون مع المنطقة العربية في الكثير من المجالات منها الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.
واعتبر صبح، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة اليوم الخميس، أن اوكرانيا تسعى لتعزيز علاقتها بالجامعة العربية باعتبارها أحد المنظمات الاقليمية النافذة، مشددا على تقارب المواقف بين كييف والمنظمة فيما يتعلق بالعديد من القضايا الدولية والاقليمية.
وشدد صبح على دعم كييف للعديد من القضايا في المنطقة، موضحا تمسكها بموقفها اامعتدل غير المنحاز في قضية السلام طبقا لحل الدولتين، وبحسب ما توصلت إليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وشدد على موقف بلاده الداعم لليبيا، معربا على تطلع بلاده لاجراء الانتخابات قريبا، كما أعرب عن دعمه لليمن، مدينا الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية سواء في اليمن او دول الجوار.
وأضاف إن بلاده تعيش مرحلة من الاستعمار، معتبرا ان ما تقوم به روسيا ليس مجرد حرب امبريالية وانما محاولة لطمس هوية أوكرانيا، لافتا إلى أن ما يحدث في أوكرانيا هو محاولة إبادة بحق أبناء الشعب الأوكراني، مشيرا إلى ما اعتبره تدخلا من قبل موسكو في شئون العديد من الدول، ومن بينها الدول العربية.
واعتبر أن وصف ما يحدث في أوكرانيا بالعملية العسكرية هو مجرد تحايل على القوانين، والذي يعتبر ما يحدث جريمة، مشددا على أن بلاده لم تكن تخطط للقيام باى هجمات سواء على الأراضي المحتلة في دونباس او على الاتحاد الروسي، واصفا ما تم اطلاقه في هذا الإطار بالأكاذيب.
واستطرد أن موسكو تسعى لحرمان أوكرانيا من الاندماج في محيطيها الأوروبي والاطلسي، رغم ان هذا يمثل أحد حقوقها، موضحا أن أوكرانيا كانت تلتزم بالحياد ولم تكن تنوى الانضمام لاى تكتلات حتى 2014، الا ان الامور تغيرت في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم.
وأشار إلى كلمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمام الجامعة العربية، موضحا أنه احتوى دعوة صريحة للاطاحة بنظام شرعي وهو ما يعكس نوايا غير طيبة لدى النظام الروسى وانتهاكا لمبادىء حسن الجوار.
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