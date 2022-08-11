مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط: التعاون مع المنطقة العربية أولوية كبيرة لنا

بيشوى رمزى

أعرب المبعوث الأوكراني للشرق الأوسط ماكسيم صبح عن تقديره للدول العربية لاهتمامهم بالأزمة الأوكرانية، مشددا على الأولوية القصوى التي توليها بلاده للتعاون مع المنطقة العربية في الكثير من المجالات منها الغذاء والطاقة والنقل وغيرها.

واعتبر صبح، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة اليوم الخميس، أن اوكرانيا تسعى لتعزيز علاقتها بالجامعة العربية باعتبارها أحد المنظمات الاقليمية النافذة، مشددا على تقارب المواقف بين كييف والمنظمة فيما يتعلق بالعديد من القضايا الدولية والاقليمية.

وشدد صبح على دعم كييف للعديد من القضايا في المنطقة، موضحا تمسكها بموقفها اامعتدل غير المنحاز في قضية السلام طبقا لحل الدولتين، وبحسب ما توصلت إليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وشدد على موقف بلاده الداعم لليبيا، معربا على تطلع بلاده لاجراء الانتخابات قريبا، كما أعرب عن دعمه لليمن، مدينا الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية سواء في اليمن او دول الجوار.