كورنيش النيل ببنى سويف يستضيف احتفالية يوم الشباب الدولى وعيد وفاء النيل.. صور

بنى سويف- هانى فتحى

استضاف كورنيش النيل بمحافظة بني سويف الاحتفالية التي قامت بتنظيمها تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مديرية الشباب والرياضة وآثار بني سويف وإشراف المكتب الفني بديوان عام المحافظة، والتي تأتي بمناسبة يوم الشباب الدولي وعيد وفاء النيل.

وشهدت الاحتفالية حضور كل من اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، مصطفى ابراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، عبد الحي سيد مدير الكورنيش ، وكيل وزارة الآثار، وبعض التنفيذيين المعنيين، وأعضاء من المكتب الفنى.

حيث شارك بالاحتفالية 100 لاعبا "60 من مشروع البطل الأوليمبى، و15 لاعبا من برلمان الشباب والتعليم المدني، 15 مشاركا، إدارة الرياضة، ولذوى الاحتياجات الخاصة 25 لاعبا".

وشمل برنامج الحفل الذي بدأ الساعة الـ 5 مساء اليوم: تريض على الممشى، والتعرف على صور إعلام ومشاهير محافظة بنى سويف الموضوع بممشى العظماء، التوجه إلى المدرج الروماني بالممشى لعقد ندوة عن دور نهر النيل بالحضارة المصرية القديمة وعيد وفاء النيل، والتي حاضرت فيها الدكتورة ماريا لوندى مسئول أقسام التربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بمتاحف مصرالعليا، تلتها فقرة فوازير فرعونية، من تقديم نسرين ماهر مسئول العلاقات العامة بالمتحف.