ضبط 20 طن دواجن مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة، القبض على مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية في أوسيم، بحوزته 20 طن دواجن كاملة، ومقطعات دواجن مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة) بحيازة كميات من السلع الغذائية "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتشكل خطراً على الصحة العامة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه وبحوزته (19,740 طن "دواجن كاملة، مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والقوام.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.