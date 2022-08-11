اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 04:56 م
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ضبط قطع غيار سيارات مجهولة المصدر فى حملة مكبرة ببورسعيد

الخميس، 11 أغسطس 2022 04:09 م
ضبط قطع غيار سيارات مجهولة المصدر فى حملة مكبرة ببورسعيد قطع غيار سيارات -أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، من ضبط أحد المحال التجارية الخاصة بقطع غيار السيارات بمنطقة حرفيين الزهور، وبحوزته كميات كبيرة تقدر بـ 100 طقم تيل الفرامل أنواع وماركات مختلفة تباع على أنها أصلية للمواطنين.
 
وبالكشف تبين أن تيل الفرامل المضبوط مجهول المصدر؛ ما يشكل خطرا على مستخدميها، ومخالف للقرار 113 لسنة 1994، الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها، أو غير المطابقة للمواصفات، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة من تيل الفرامل، والذي يهدد حياة المواطنين، وتحرر المحضر الخاص بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
يأتي ذلك في ظل الجهود المستمرة من رجال الرقابة بإدارة تموين غرب بورسعيد لضبط الأسواق وملاحقة المخالفين، بتوجيهات من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية.
 
وقاد الحملة طلعت البساطي، مدير إدارة غرب، وهاني شاكر، رئيس الرقابة، وشارك بالحملة: سمير عبد الرحمن، كبير مفتشي الرقابة، ومعاونه عصام العاصي، وانتصار الحسيني، سعاد عبد الفتاح.

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