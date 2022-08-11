صور.. عروض فرقة ملوي تجذب المصطافين بمصيف بلطيم في مهرجان صيف بلدنا المجاني

كفر الشيخ محمد سليمان

شهد مهرجان صيف بلدنا بمصيف بلطيم، إقبالا كبيراً من المصطافين من كافة المحافظات المصرية، لمتابعة فرقة ملوى للفنون الشعبية، بقيادة الفنان أسامة عبد الله ، مقدمة مجموعة من التابلوهات والرقصات والعروض المتنوعة والمميزة منها "صعيدى، أمنت بالله، يا جريد النخل العالى، صلى على النبى، أمانة يا مركبى، موال صلي ع الهادى، واوعى تقول الوقت راح، يا حسن ياخول الجنينة، وقصب ملوى، ونالت اعجاب الجمهور.

قالت الدكتور جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، تقام هذه الليالي المميزة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وبالتعاون والتنسيق مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى، أمل عبدالله وبحضور مروه محمود، مدير بيت ثقافة بلطيم، وعلى العشرى، وتقوى عطيه، مسئولا المتابعة بالفرع.