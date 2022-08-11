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صحيفة يونانية: احتجاز 32 محتجا ضد بناء محطة مترو فى إكسارتشيا

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:36 م
صحيفة يونانية: احتجاز 32 محتجا ضد بناء محطة مترو فى إكسارتشيا الشرطة اليونانية - ارشيفية
هناء أبو العز

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أعلنت الشرطة اليونانية اليوم ، الخميس، احتجاز 32 شخصا خلال اشتباكات بين محتجين ضد بناء محطة مترو في ساحة إكسارتشيا وقوات الشرطة، التي أرسلت في المنطقة لحراسة العمال.

وذكرت صحيفة (كاثميريني) اليونانية أن مجموعة من السكان المحليين، الذين تجمعوا منذ الساعة 6:30 صباحا ، و ألقوا البيض والطماطم وأكواب القهوة ضد الطواقم التي وصلت للعمل في موقع البناء.

وأضافت أن شرطة مكافحة الشغب منعتهم من الوصول إلى الميدان، فيما سيمثل اثنان من المعتقلين أمام وكيل نيابة خلال النهار.

وسيتم بناء المحطة مباشرة أسفل المربع السكني، حيث إنها واحدة من أربع محطات على الخط 4 في وسط أثينا.

 

 


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أثينا

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