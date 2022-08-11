شاهد جمال كورنيش مدينة رأس غارب بعد تطويره.. صور

يرصد اليوم السابع، جمال كورنيش مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر عقب تطويره وافتتاحه خلال الفترة الماضية، حيث أن يعد المتنفس الأهم والأشهر لاهالي مدينة رأس غارب .
وتمت أعمال التطوير بكورنيش مدينة رأس غارب بتمويل من وزارة السياحة والآثار، حيث تم تطويره ليصبح طوله 1300 متر كمرحلة أولى، وتم رصد 5 مليون جنيه لأعمال التطوير بالمرحلة الثانية
وقام بعملية التطوير جهاز التعمير والاسكان بمحافظة البحر الأحمر، وتم التأكيد على تحقيق معايير الجودة العالية في الإنشاء مع مراعاة الموصفات القياسية، و تم تركيب مقاعد ومظلات لرواد الكورنيش من الأهالي والزوار.
والهدف الأساسي من تطوير كورنيش مدينة رأس غارب سعي المحافظة لفتح متنفس طبيعي وترفيهي للمواطنين بغارب و بكل مدن المحافظة، خاصة مع الثروة الطبيعية و الجمالية التي تمتلكها البحر الأحمر.
الكورنيش ليلا
أهم متنفس لاهالى رأس غارب
تقام عليه مسابقات رياضية
تم تطويره وافتتاحه منذ شهور قليلة
كورنيش رأس غارب
كورنيش غارب فى الغروب
كورنيش مدينة رأس غارب
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