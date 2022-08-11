شاهد جمال كورنيش مدينة رأس غارب بعد تطويره.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يرصد اليوم السابع، جمال كورنيش مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر عقب تطويره وافتتاحه خلال الفترة الماضية، حيث أن يعد المتنفس الأهم والأشهر لاهالي مدينة رأس غارب .

وتمت أعمال التطوير بكورنيش مدينة رأس غارب بتمويل من وزارة السياحة والآثار، حيث تم تطويره ليصبح طوله 1300 متر كمرحلة أولى، وتم رصد 5 مليون جنيه لأعمال التطوير بالمرحلة الثانية

وقام بعملية التطوير جهاز التعمير والاسكان بمحافظة البحر الأحمر، وتم التأكيد على تحقيق معايير الجودة العالية في الإنشاء مع مراعاة الموصفات القياسية، و تم تركيب مقاعد ومظلات لرواد الكورنيش من الأهالي والزوار.

والهدف الأساسي من تطوير كورنيش مدينة رأس غارب سعي المحافظة لفتح متنفس طبيعي وترفيهي للمواطنين بغارب و بكل مدن المحافظة، خاصة مع الثروة الطبيعية و الجمالية التي تمتلكها البحر الأحمر.