اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 أغسطس 2022 06:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد جمال كورنيش مدينة رأس غارب بعد تطويره.. صور

الخميس، 11 أغسطس 2022 06:00 ص
شاهد جمال كورنيش مدينة رأس غارب بعد تطويره.. صور كورنيش مدينة رأس غارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يرصد اليوم السابع، جمال كورنيش مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر عقب تطويره وافتتاحه خلال الفترة الماضية، حيث أن يعد المتنفس الأهم والأشهر لاهالي مدينة رأس غارب .
 
وتمت أعمال التطوير بكورنيش مدينة رأس غارب بتمويل من وزارة السياحة والآثار، حيث تم تطويره ليصبح طوله 1300 متر كمرحلة أولى، وتم رصد 5 مليون جنيه لأعمال التطوير بالمرحلة الثانية
 
وقام بعملية التطوير  جهاز التعمير والاسكان بمحافظة البحر الأحمر، وتم التأكيد على تحقيق معايير الجودة العالية في الإنشاء مع مراعاة الموصفات القياسية، و تم تركيب مقاعد ومظلات لرواد الكورنيش من الأهالي والزوار.
 
والهدف الأساسي من تطوير كورنيش مدينة رأس غارب  سعي المحافظة لفتح متنفس طبيعي وترفيهي للمواطنين بغارب و بكل مدن المحافظة، خاصة مع الثروة الطبيعية و الجمالية التي تمتلكها البحر الأحمر.
 
 
الكورنيش ليلا
الكورنيش ليلا

أهم متنفس لاهالى رأس غارب
أهم متنفس لاهالى رأس غارب

تقام عليه مسابقات رياضية
تقام عليه مسابقات رياضية

تم تطويره وافتتاحه منذ شهور قليلة
تم تطويره وافتتاحه منذ شهور قليلة

كورنيش رأس غارب
كورنيش رأس غارب

كورنيش غارب فى الغروب
كورنيش غارب فى الغروب

كورنيش مدينة رأس غارب
كورنيش مدينة رأس غارب

 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

راس غارب

كورنيش راس غارب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة