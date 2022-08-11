سقوط 5 صواريخ أوكرانية فى محيط مركز الإطفاء المحاذى لمحطة زابوروجية النووية

أحمد عرفة

أعلن فلاديمير روجوف، عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، أن خمسة صواريخ أوكرانية سقطت في محيط مركز الإطفاء المحاذي لمحطة زابوروجيه النووية، ملحقة أضرارا بالغة به، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، أن القوات الأوكرانية استهدفت بعد ظهر الخميس وللمرة الثانية خلال يوم بقصف مكثف منطقة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ومدينة إنرجودار حيث المحطة.

وأصدرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية جميع هجمات أوكرانية باستخدام الطائرات المسيرة على مدينة إنرجودار ومحطة الطاقة النووية ليلا وصباح الخميس.