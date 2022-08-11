اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 03:09 ص
أكرم القصاص
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"ساميه" أشهر سيدة تعمل فى فرن بالإسكندرية تتحدى الحرارة والنار من أجل كسب الرزق

الخميس، 11 أغسطس 2022 03:00 ص
"ساميه" أشهر سيدة تعمل فى فرن بالإسكندرية تتحدى الحرارة والنار من أجل كسب الرزق أشهر سيدة تعمل فى فرن بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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هناك العديد من النماذج المميزة للسيدات بالإسكندرية ومنهم " سامية محمد" ذات الوجه البشوش والإبتسامة المميزة، التى جعلتها ايقونه للتحدى والكفاح فى عروس البحر المتوسط ..التقى " اليوم السابع " بها.

وتقول سامية محمد أنها تعمل منذ 13عاما فى فرن للخبز فى أحد المناطق الشعبية بالإسكندرية، من أجل كسب الرزق بعد انفصالها عن زوجها ومعها أولادها فقررت تحدى الظروف وكسب الرزق الحلال والعمل فى الفرن .
 
وأضافت أن البداية كانت أثناء شراؤها يوميا فى الخبز من الفرن ، وعرض عليها صاحب المخبز العمل ووافقت وكانت هى بداية لها فى العمل .
 
وأشارت إلى أنها تعمل يوميا من الساعه السادسة صباحا حتى الثالثة عصرا يوميا بدون اجازات ، موضحه أن الجميع شجعها فى البداية خاصة أنها مهنه الرجال وليس لللسيدات .
 
كما أوضحت أن يديها تعودت على ارتفاع درجات الحرارة كان الأمر صعب فى البداية، ولكن مع مرور الوقت أصبحت ارتفاع الحرارة والنار أمر طبيعى لا تشعر بهم بل بالعكس تشعر بالسعادة .
 
 
 
ساميه أشهر سيدة تعمل فى فرن بالإسكندرية (1)
ساميه أشهر سيدة تعمل فى فرن بالإسكندرية (1)

ساميه أشهر سيدة تعمل فى فرن بالإسكندرية (2)
ساميه أشهر سيدة تعمل فى فرن بالإسكندرية (2)

ساميه أشهر سيدة تعمل فى فرن بالإسكندرية (3)
ساميه أشهر سيدة تعمل فى فرن بالإسكندرية (3)

ساميه أشهر سيدة تعمل فى فرن بالإسكندرية (4)
ساميه أشهر سيدة تعمل فى فرن بالإسكندرية (4)

ساميه أشهر سيدة تعمل فى فرن بالإسكندرية (5)
ساميه أشهر سيدة تعمل فى فرن بالإسكندرية (5)

 


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