رئيس"القوات اللبنانية: ضمان إنجاز الاستحقاق الرئاسى بموعده "ضرورة"

إيمان حنا

شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على ضرورة مواكبة لبنان في المرحلة الدقيقة المقبلة وضمان إنجاز الانتخابات الرئاسية فى موعدها المقرر، جاء ذلك خلال لقائه مع السفيرة الأمريكية فى بيروت دوروثى شيا، كما جرى استعراض التطورات السياسية فى لبنان والمنطقة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأطلعت السفيرة الأمريكية جعجع على المستجدات التى يشهدها ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، كما ناقش الطرفان ملف نقل الطاقة من مصر إلى لبنان، وهى العملية التى تنتظر تشكيل"هيئة نظامية" من قبل البنك الدولي لإتمام التمويل، وهو ما لم تحرز فيه الحكومة اللبنانية أي تقدم حتى الآن، مما يشير إلى استمرا أزمة الكهرباء فى الدولة.