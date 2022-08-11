رئيس الحكومة الجزائرية: نجحنا في خفض معدل الحرائق بشكل ملحوظ

قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن إن بلاده نجحت في خفض معدل الحرائق هذا العام بشكل ملحوظ والتحكم فيه من خلال مخطط فعال للوقاية والمكافحة.
وأضاف عبدالرحمن - في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في تدشين البنك الجزائري للبذور اليوم /الخميس/ بالجزائر العاصمة - أن فعالية مخطط الوقاية من الحرائق تجسدت في الانخفاض الملحوظ للحرائق والتحكم بها مقارنة بالسنة الماضية.
وأكد أهمية مواصلة التحلي باليقظة حتى نهاية حملة حصاد الحبوب في سبتمبر المقبل، منوها بأن مخطط الوقاية سوف يستمر بطريقة فعالة واستباقية حتى بعد سبتمبر المقبل لحماية الغطاء النباتي، والمحاصيل الزراعية.
وكانت الجزائر قد شهدت في يوليو 2021 نشوب حرائق غابات ضخمة تسببت في التهام عشرات الأفدنة وخلفت عشرات الضحايا والمصابين.
رئيس الحكومة الجزائرية: نجحنا في خفض معدل الحرائق بشكل ملحوظالخميس، 11 أغسطس 2022 04:20 م
رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن
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قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن إن بلاده نجحت في خفض معدل الحرائق هذا العام بشكل ملحوظ والتحكم فيه من خلال مخطط فعال للوقاية والمكافحة.
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