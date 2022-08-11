اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 04:26 ص
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حجز المتهمين بالاتجار في العملة بالسلام والتحفظ على العملات المضبوطة

الخميس، 11 أغسطس 2022 04:00 ص
حجز المتهمين بالاتجار في العملة بالسلام والتحفظ على العملات المضبوطة عملات أجنبيه - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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تحقق النيابة العامة في واقعة ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي حيث أمرت النيابة بإجراء التحريات والتحفظ على المضبوطات لحين فحصها.
 
ونجحت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
 
كانت البداية بتمكن تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بالسلام أول حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية وهاتفين محمول.
 
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعرضهما على النيابة العامة التي أمرت بحجزهما مع اجراء التحريات الازمة والتحفظ على المضبوطات.
 
 

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