اليوم السابع
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حبس المتهم بقتل شاب عاكس خطيبته فى أبو النمرس 4 أيام

الخميس، 11 أغسطس 2022 04:12 م
حبس المتهم بقتل شاب عاكس خطيبته فى أبو النمرس 4 أيام حبس -أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بطعن شاب في أبو النمرس مما أدى وفاته بسبب معاكسة المجني عليه لخطيبة المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وانتدبت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى لتوقيع الصفة التشريحية على المجنى عليه، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص السكين المستخدم في الواقعة، وما علق به من آثار، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وضبط الجناة.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أبو النمرس.

 

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه عاكس فتاة، مما دفع خطيبها للاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتمكن المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من القبض على المتهم.

 

وعقب ضبط المتهم ورد إخطار لمديرية أمن الجيزة، بوفاة المصاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.


جرائم القتل

جرائم الشرف

الطب الشرعى

أبو النمرس



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