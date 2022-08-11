توافد طلاب الثانوية على مكتب تنسيق كلية التربية بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

توافد منذ ساعات الصباح اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة، في أول أيام تنسيق المرحلة الأولى، علي مكتب تنسيق كلية التربية وذلك لتسجيل رغباتهم، حيث شملت المرحلة الأولي الطلاب الحاصلين علي مجموع درجات في للشعبة العلمية من 89.2 ٪؜ فاكثر، و 83.17 ٪؜ للشعبة الرياضة، والشعبة الادبية 64.51%.

وقال الدكتور محمود غزالى مسئول مركز معلومات كلية التربية بالغردقة، أنه تم استقبال الطلاب وأولياء أمورهم منذ الساعة 9 وتستمر حتي الثالثة عصراً من اليوم وحتى يوم الإثنين المقبل.

أضاف مسئول مركز معلومات كلية التربية، أن يتم التسهيل في عملية التنسيق على الطلاب وشرح الكليات المتاحة لكل مرحلة، حيث تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم.

وأكد أنه تم وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتحت باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة 2022 فى تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023، حيث يمكن إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى.