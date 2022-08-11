تكريم أوائل الشهادة الإعدادية من المكفوفين بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظم مكتب الرفيق لشئون ذوى الإعاقة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، حفلا لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية للمكفوفين على نطاق المحافظة، والذين تميزوا خلال العام الدراسى المنقضى 2021/2022.

بدأ حفل التكريم، الذى جاء تحت رعاية شوقى مصطفى، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى، بتقديم فقرات فنية لعدد من المواهب الشابة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكلمات لأبرز شخصيات الحضور، ثم تسليم الطلاب المكرمين شهادات تقدير ومبلغ مالى.

وأكد شاذلى محمد على، مدير مكتب الرفيق لشئون ذوى الإعاقة بمدينة كوم أمبو، أن التكريم اختص الطلاب المتميزين والمتفوقين من المكفوفين وهم بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسوان، وذلك بهدف دعم وتكريم هذه الشريحة المتميزة فى المجتمع والتى تبذل مجهود مضاعف لتحقيق التفوق والتميز.

وأضاف مدير مكتب الرفيق لشئون ذوى الإعاقة، أن ذوى الاحتياجات الخاصة دائما ما تجدهم متميزين، خاصة ذوى الإعاقة البصرية "المكفوفين" وكثير منهم مبدع فى مجالات متنوعة مثل: "الشعر والقصة والرياضات المختلفة والهوايات الفنية وغيرها"، مشيرا إلى أن تكريم أوائل الشهادات المختلفة يأتى بهدف دعم هؤلاء الطلاب ورفع الروح المعنوي لمواصلة الإصرار والعزيمة فى التفوق لتحقيق ما يفيد المجتمع والوطن.

وكان مكتب الرفيق لشئون ذوى الإعاقة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، كرم أوائل الشهادة الإعدادية للمكفوفين بمحافظة أسوان، وهم: "فاطمة ممدوح زكريا، وهاجر محمد حنفى، وعلى إبراهيم على" وذلك من خلال تسليمهم شهادة تقدير ومبلغ 300 جنيه، بالتعاون مع مؤسسة آل عاصم لرعاية الفئات الخاصة.